Dziś świętuje przytulanka, która wielu dzieciom towarzyszy przy przebudzeniu, a także kiedy zasypiają. W kalendarzu przypada Dzień Pluszowego Misia. Nie ważne czy jest żółty, brązowy, w paski, czy ciapki. Ważne że jest pluszowy i nasz jedyny.

Właśnie ta maskotka kojarzy się nam z ciepłem i czasem beztroskiego dzieciństwa. Wspominają go dorośli, ale opowiadają o nim też dzieci. Można mu wszystko powiedzieć, jest z nami w podróży i usypia w łóżku do snu. – To przyjaciel na dobre i złe – mówi wielu: