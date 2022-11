W miejscowości Okopiec powstaje plac rekreacyjny dla mieszkańców. To przedostatnia wieś w gminie Nowa Sól, gdzie nie ma takiego terenu. – Do tej pory powstało lub zostało poddane modernizacji dwadzieścia jeden miejsc do rekreacji i wypoczynku. – Teraz przyszedł czas na wieś Okopiec – powiedziała Wójt Izabela Bojko.

W przyszłym roku plac rekreacyjny powstanie w Starej Wsi.