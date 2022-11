Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk zaapelowała do mieszkańców wyzwolonego z rosyjskiej okupacji Chersonia aby ewakuowali się na zimę do bezpieczniejszych rejonów kraju – poinformował we wtorek Ukrinform.

„Rząd oferuje darmową ewakuację do Krzywego Rogu, Mikołajowa i Odessy z możliwością dalszej podróży do Kirowogradu, Chmielnickiego lub zachodnich rejonów Ukrainy”

– napisała Wereszczuk na Telegramie.

Podkreśliła, że swój apel kieruje głównie do kobiet z dziećmi, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Wicepremier zapewniła, że ewakuowane osoby będą miały zapewnione zakwaterowanie w schroniskach, pomoc humanitarną, wyżywienie i opiekę medyczną. „Otrzymają też pomoc w uzyskaniu zaświadczenia o przemieszczeniu się wewnątrz kraju oraz pomoc finansową od państwa i organizacji międzynarodowych” – napisała Wereszczuk.

Wcześniej z apelem o ewakuację do mieszkańców wezwolonych rejonów obwodu chersońskiego wystąpił szef obwodowej administracji wojskowej Jarosław Januszewycz wskazując na duże zagrożenie rosyjskim ostrzałem i poważnymi zniszczeniami obwodowej infrastruktury.

W Chersoniu i okolicach brak jest wody, nie ma prądu, nie działa też ogrzewanie.