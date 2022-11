Policjanci z Żagania zatrzymali po pościgu 36-latka, który nie zatrzymał się do kontroli. Mężczyzna usiłował uciec, gdyż był poszukiwany do odbycia kary więzienia, a do tego prowadził po narkotykach i bez uprawnień – poinformował w poniedziałek Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu.

Zielonogórzanin miał do odbycia 28 miesięcy więzienia za przestępstwa drogowe. Po wykonaniu czynności procesowych został przewieziony do zakładu karnego.

„Teraz usłyszy zarzuty kierowania autem wbrew sądowemu zakazowi i niezatrzymania się do kontroli. Nie wykluczone, że do tej listy dołączy zarzut jazdy pod wpływem narkotyków. Obecnie czekamy na dokładne wyniki badania jego krwi. 36-latkowi grozi do pięciu lat więzienia”

– powiedział Szlachetko.

Do zatrzymania mężczyzny doszło w sobotę (19 listopada br.). Policjanci patrolujący ulice Żagania zauważyli kierowcę seata, który na widok radiowozu gwałtownie przyspieszył. Ruszyli za nim i nadali sygnały do zatrzymania się. Seat jednak nie zwalniał, a potem skręcił z jednej z ulic w leśną drogę.

Na leśnym dukcie kierowca stracił panowanie nad autem i je uszkodził. Wówczas wysiadł i próbował kontynuować ucieczkę pieszo, ale został szybko dogoniony i zatrzymany przez policjantów. Tester wykazał, że zażywał wcześniej narkotyki.

Po sprawdzeniach okazało się, że 36-latek był poszukiwany i ma orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.