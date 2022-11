W Lubsku trwa długo wyczekiwany przez kierowców remont ulicy Wrocławskiej. To jedna z głównych arterii w mieście. Do przebudowy drogi wojewódzkiej gmina dołożyła milion złotych.

W ramach zadania położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa. Wzdłuż drogi wybudowane będą ciągi dla pieszych. – Droga jest już frezowana. Prosimy kierowców o cierpliwość – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

– Na tym odcinku jest kilka skrzyżowań. To bardzo ważna część miasta – podkreśla burmistrz Dudojć:

Dodajmy, że etap prac na ulicy Wrocławskiej to długość około 800 metrów. Odcinek ma być oddany do użytku do końca roku.