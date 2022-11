Przyczyną medialnego ataku na św. Jana Pawła II jest nastawienie niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza w sprawie ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny i moralności życia seksualnego – napisał przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki w oświadczeniu przekazanym PAP.

Przewodniczący KEP zaznaczył, że w ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu.

„Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii” – czytamy w oświadczeniu.

Zdaniem abp. Gądeckiego „tego typu oskarżenia wpisują się w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu”.

„Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny” – ocenił hierarcha.

Podkreślił, że „uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia”.

Poinformował, że 14 listopada na Jasnej Górze zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. „Jest to szerokie opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II” – wyjaśnił.

Abp Gądecki zachęcił wiernych do lektury tego tekstu i do refleksji nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Jana Pawła II, który „jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw”.