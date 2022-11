Trzeźwością umysłu i rozsądkiem wykazał się 87-latek z Krosna Odrzańskiego, który nie dał się oszukać metodą „na wnuczka”. Po licznych doniesieniach medialnych na ten temat, senior wiedział jak ma się zachować w takiej sytuacji – poinformowała w piątek Justyna Kulka z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

„Sytuacja, której doświadczył pan Mieczysław doskonale pokazuje, jak ważna jest ciągła edukacja. Nie możemy być obojętni wobec tego co nas otacza i myśleć, że nas to nie dotyczy i nie spotka. Warto słuchać i czytać o zasadach bezpieczeństwa, które pozwolą uchronić nas przed różnego rodzaju niebezpieczeństwami”

– powiedziała Kulka.

Do próby oszustwa doszło w czwartek (17 listopada br.). Do 87-latka zatelefonował mężczyzna podający się za jego wnuka. Mówił, że potrącił na przejściu kobietę, a wyniku wypadku on sam złamał rękę i jest w szpitalu. Przekonywał seniora, że pokrzywdzona wycofa oskarżenie, ale do tego potrzebne są pieniądze.

„Pan Mieczysław, nie dał się ponieść emocjom i zachowując czujność uważnie słuchał tego, co mówił mężczyzna i wyciągał odpowiednie wnioski. W końcu, 87-latek po oznajmieniu rozmówcy, iż wie, że ma do czynienia z oszustem, rozłączył się. O słuszności swojej decyzji przekonał się chwilę później, gdy z wizytą przyszedł do niego prawdziwy wnuk”

– zrelacjonowała Kulka.

Przy okazji tej historii policjantka przypomniała, że w kontaktach z nieznajomymi zawsze należy stosować zasadę ograniczonego zaufania i w żadnym razie nie przekazywać im pieniędzy, a kiedy pojawią się w rozmowie sugestie, by to zrobić należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112.