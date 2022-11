Płk Sławomir Kocanowski został nowym dowódcą 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (17 WBZ) w Międzyrzeczu, w woj. lubuskim. W piątek z ceremoniałem wojskowym przejął on obowiązki od swojego poprzednika gen. bryg. Dariusza Kosowskiego, który został zastępcą dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Jak poinformowała oficer prasowa 17 WBZ por. Anna Dominiak, przed rozpoczęciem uroczystości gen. bryg. Kosowski i płk Kocanowski złożyli kwiaty przed pomnikiem pamięci żołnierzy poległych na misjach zagranicznych, który znajduje się przy głównej bramie koszar.

Uroczystość przekazania dowodzenia odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym w obecności zastępcy dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. bryg. Jana Wojno, dowódców innych jednostek podległych dywizji, żołnierzy i zaproszonych gości.

Po podniesieniu flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu nastąpiło odczytanie rozkazu o zmianie na stanowisku dowódcy brygady.

Odchodzący gen. bryg. Dariusz Kosowski pełnił obowiązki dowódcy 17 WBZ od marca 2021 r. Decyzją ministra obrony narodowej od 24 października br. został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy dywizji – szefa sztabu w 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie.

„Kilkanaście miesięcy naszej wspólnej służby to dla mnie okres szczególnej satysfakcji. Satysfakcji z faktu, że mogłem razem z wami tę służbę pełnić, a jednocześnie wami dowodzić. Chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować za realizację zadań (…) Na koniec życzę nowemu dowódcy, aby również tak jak ja czerpał satysfakcję z dowodzenia brygadą” – mówił żegnający się z brygadą gen. bryg. Kosowski.

Płk Sławomir Kocanowski był dotychczas dowódcą 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Podczas uroczystości mówił, że powierzenie mu dowodzenia tak uznaną jednostką jak 17 WBZ jest wielkim zaszczytem i jednym z kolejnych wyzwań w karierze wojskowej.

„Jestem pewien, że z każdego wyzwania wywiążecie się na najwyższym poziomie, a słowa naszego patrona gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego, który mówił — należę do tych ludzi, którzy raz przyjąwszy na siebie obowiązek, starają się i potrafią sumiennie go wypełnić — będą zawsze naszym mottem” – mówił do swoich nowych podwładnych płk Kocanowski.

Uroczysty apel zakończyła defilada kompanii honorowej, sztandarów pododdziałów 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej oraz orkiestry wojskowej z Żagania. (PAP)