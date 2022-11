Dziś przypada Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Jest o czym rozmawiać, bo od czasu wprowadzenia na rynek penicyliny w 1940 roku, naukowy opatentowali ponad 150 innych antybiotyków. Oprócz wielu korzyści wiąże się też to jednak z problemami, związanymi m.in. z nadmiernym stosowaniem antybiotyków czy ich błędnym przechowywaniem i stosowaniem. Jakich błędów więc unikać przy przyjmowaniu zarówno antybiotyków, jak i innych leków. Na co zwracać uwagę i czego absolutnie nie robić – m.in. na to odpowie nam w programie Daria Wielogórska – Rutka, prezeska Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.