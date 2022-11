W województwie lubuskim wszystkie samorządy zadeklarowały chęć udziału w akcji pomocowej dystrybucji węgla. 57 lubuskich gmin zgłosiło już zapotrzebowanie na 20 tys. ton węgla do końca tego roku i 12 tys. ton do 30 kwietnia przyszłego roku – poinformował w środę wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

Wojewoda lubuski w środę w Zielonej Górze uczestniczył w konferencji prasowej dotyczącej rozpoczęcia dystrybucji węgla w regionie. Wzięli w niej udział także prezydent miasta Janusz Kubicki i wiceprezes spółki Węglokoks Łukasz Śmigasiewicz.

Dajczak zaznaczył, że węgiel w preferencyjnej cenie 1800 zł za tonę jest już dystrybuowany wśród rodzin w gminie miejskiej Zielona Góra.

„Efekty tej współpracy widać za nami: 200 ton węgla, które dotarły do Zielonej Góry. Proces dystrybucji węgla w naszym województwie przebiega bardzo sprawnie, trzeba podkreślić, że jesteśmy w ścisłej czołówce w kraju. Już pięć rodzin odebrało dziś węgiel, natomiast jutro kolejnych 60 przyjedzie po swój. Otrzymaliśmy sygnały od mieszkańców, które potwierdzają, że węgiel ten jest dobrej jakości”

– mówił Dajczak.

Wojewoda podziękował lubuskim samorządom, które zaangażowały się w akcję dystrybucji węgla. Jak przekazał, 57 lubuskich gmin zgłosiło już zapotrzebowanie na 20 tys. ton węgla do końca tego roku i 12 tys. ton do 30 kwietnia przyszłego roku. Dajczak wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie węgiel trafi do wszystkich, którzy go potrzebują.

Wiceprezes spółki Węglokoks poinformował, że gm. Zielona Góra jest pierwszą w woj. lubuskim, do której reprezentowana przez niego spółka dostarczyła węgiel, i która prowadzi już jego sprzedaż.

„Wszystko idzie sprawnie. Zaczynamy dostarczać węgiel do samorządów. Zarówno dla spółki Węglokoks, jak i dla gmin to ogromny wysiłek organizacyjny”

– dodał Śmigasiewicz.

Prezydent Zielonej Góry podkreślił, że zadaniem samorządów jest zapewnienie mieszkańcom węgla, aby móc ich zabezpieczyć przed zimą.

„Nie ma żadnych wątpliwości, musimy zrobić wszystko, aby ten węgiel szybko był u mieszkańców. Wiemy, że w dużej mierze węgla potrzebują osoby starsze, dlatego szczególnie o nich jako samorząd powinniśmy zadbać. Prowadzimy teraz wojnę z czasem, aby ten węgiel szybko, przed zimą znalazł się u osób potrzebujących”

– powiedział.

Kubicki zaoferował pomoc mniejszym gminom z południa woj. lubuskiego; w tym celu w Zielonej Górze powstanie punkt przeładunkowy węgla. Na ten moment jeden taki punkt, który posiada Weglokoks, znajduje się w Nowinach Wielkich, niedaleko Witnicy na północy regionu.

„Ten, który powstanie w Zielonej Górze, wspomoże gminy w południowej części województwa, co znacznie ułatwi dystrybucję węgla”

– wyjaśnił na konferencji dyr. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Waldemar Gredka.