W Gorzowie rozpoczyna się dzisiaj nabór wniosków o kupno węgla po preferencyjnej cenie. Miasto będzie sprzedawało surowiec po 2000 złotych brutto za tonę.

Do zakupu uprawnione są osoby, które mają prawo do dodatku węglowego. Wnioski przyjmowane są albo w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Walczaka albo elektronicznie przez skrzynkę ePUAP.

Jak już informowaliśmy, Węgiel dotarł już do naszego regionu. Jest składowany w dwóch miejscach- w Nowinach Wielkich i Międzyrzeczu. Stamtąd będzie odbierany przez samorządy. W Gorzowie sprzedaż będzie prowadzona przez skład przy ul. Kostrzyńskiej.Na razie nie wiadomo jednak kiedy ruszy. Na razie urząd przyjmuje wnioski. Mówi rzecznik magistratu Wiesław Ciepiela.

Weryfikacją wniosków złożonych w Gorzowie zajmie się Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie. Jak mówi zastępca dyrektora Centrum, Beata Szenwald wnioski można składać na dwa sposoby:

Jeśli wniosek chcemy złożyć za pomocą systemu ePUAP, to adres skrzynki do której należy kierować wniosek to: /GCPRIPS/skrytka. Pamiętajmy, że taki wniosek musi być potwierdzony profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Węgiel ze składu opału trzeba będzie odebrać własnym transportem .