Policjanci ze Strzelec Krajeńskich zatrzymali po pościgu 49-letniego kierowcę, który nie powinien wsiąść za kierownicę. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli, kiedy przekroczył prędkość. Okazało się, że prowadził bez uprawnień – poinformował we wtorek Tomasz Bartos z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich.

„Teraz nieodpowiedzialny kierowca będzie odpowiadał za ucieczkę przed policjantami, jazdę bez uprawnień oraz wykroczenia, które popełnił w czasie ucieczki. 49-latkowi grozi do pięciu lat pozbawienia wolności”

– dodał policjant.

Do zatrzymania mężczyzny doszło w niedzielę (13 listopada br.). Policjanci z drogówki kontrolowali tego dnia prędkość kierowców m.in. w miejscowości Klesno, gdzie dokonali pomiaru kierującemu osobowym mercedesem, który jechał ponad 90 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do „50”. Policjanci dali mu sygnały do zatrzymania, ale ten zaczął uciekać drogą wojewódzką nr 156.

„Mężczyzna nie miał najmniejszego zamiaru się zatrzymać. Po kilku kilometrach szaleńczej jazdy wjechał w drogę gruntową. Tutaj z uwagi na duże nierówności i szybką jazdę jego samochód uległ uszkodzeniu w grząskim terenie. Niesprawne auto i skutecznie prowadzony pościg uniemożliwiły kierowcy dalszą ucieczkę”

– zrelacjonował Bartos.

Okazało się, że za kierownicą mercedesa siedział 49-latek, a pasażerem był jego 30-letni kolega. Po sprawdzeniach wyszło na jaw, że 49-latek nie posiada uprawnień do kierowania, a auto jest niedopuszczone do ruchu i nie posiada ubezpieczenia OC.