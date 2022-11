Zakończył się remont ulicy Dworcowej w Pszczewie. Zmodernizowane zostało także skrzyżowanie tej drogi z ulicą Topolową. W sumie ponad 600 metrów ulicy ma nową nawierzchnię, którą komfortowo dojeżdża się do dworca kolejowego, ale także do zlokalizowanych przy ulicy firm i domostw. – Zależało nam bardzo, bo to bardziej przemysłowa, a mniej turystyczna część Pszczewa – tłumaczy Karolina Korenda-Gojdź, zastępca wójta Pszczewa.

title: równą drogą do dworca w Pszczewie

artist: Kordyjalik

time: 24″

Łączna wartość wykonanych prac to prawie 2,9 miliona złotych , ale 2 miliony gmina Pszczew otrzymała, jako dofinansowanie z Polskiego Ładu.