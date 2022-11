Zielonogórscy radni jednogłośnie zaapelowali do marszałek Elżbiety Polak o sprawiedliwy podział środków w nowej perspektywie unijnej dla miast i gmin.

Przypomnijmy. Zarząd województwa lubuskiego zaproponował gminom zrzeszonym m.in. w zielonogórskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym kwotę 184 Euro na mieszkańca w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, podczas gdy samorządy uważają, że powinna to być kwota min. 300 euro na mieszkańca. Dziś w tej sprawie obradowała rada miasta. W jej trakcie prezydent Janusz Kubicki mówił, że wielu inwestycji w mieście nie będzie, jeśli środki na ZIT-y zostaną ograniczone:

Bez środków z unii będziemy musieli podnieść podatki – dodawał prezydent:

– Winnych trudnej sytuacji w mieście prezydent szuka w urzędzie marszałkowskim – mówił Marcin Pabierowski z klubu radnych Platformy Obywatelskiej:

Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej odbierają środki Zielonej Górze – podkreślał Filip Czeszyk z klubu radnych Zielona Razem:

Wszyscy radni, także głosami klubu Platformy Obywatelskiej ostatecznie przyjęli apel do marszałek województwa o sprawiedliwy podział środków unijnych.

W piśmie do Elżbiety Polak radni podkreślali także, iż:

„odebranie ludziom tak znaczącej kwoty pieniędzy przeznaczonej na rozwój obszarów, które zamieszkują z pewnością negatywnie odbije się na jakości ich życia. W warunkach szalejącego kryzysu gospodarczego, wzrastającej inflacji i niepewności na rynku doprowadzi do recesji, zapóźnień rozwojowych, które trudno będzie nadrobić. Decyzja Pani Marszałek jest prostą drogą do upadku wielu firm działających w naszym województwie i wzrostu bezrobocia. Proszę zrozumieć, że środki te są po prostu dla wielu wspólnot samorządowych, nadzieją na skuteczne przezwyciężenie obecnej, coraz trudniejszej sytuacji gospodarczej. Dlatego apelujemy do Pani, proszę nie zabijać naszych marzeń o rozwoju regionu lubuskiego i poprawie jakości życia jego mieszkańców.”