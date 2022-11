Środa jest w zielonogórskim Falubazie dniem transferowym. Właśnie dzisiaj klub postanowił oficjalnie ogłosić i zaprezentować nowych zawodników, którzy będą zdobywać punkty dla zespołu menadżera Tomasz Szymankiewicza w sezonie 2023.

Jako pierwszego Falubaz ogłosił Luke Beckera. 23-letni reprezentant Stanów Zjednoczonych dwa ostatnie sezony spędził w I-ligowym Orle Łódź, a wcześniej jeździł także w II-ligowej Stali Rzeszów i Kolejarzu Rawicz. To zawodnik na pozycję U24.

– Transfer do Zielonej Góry to dla mnie nowe otwarcie i nowe perspektywy. Chcę się ciągle rozwijać i taka zmiana mi to umożliwi. Cieszę się, że dołączam do tak znaczącego klubu, jakim jest Falubaz – powiedział Becker na łamach klubowych mediów Falubazu (zuzel.falubaz.com).

Drugim z nowych obcokrajowców Falubazu jest Rasmus Jensen. 29-letni Duńczyk w trzech ostatnich sezonach był zawodnikiem I-ligowego Wybrzeża Gdańsk. Wcześniej jeździł także w Polonii Pile i Wandzie Kraków.

– W pierwszej chwili nie myślałem o przeprowadzce do Zielonej Góry na poważnie. Jednak po dłuższym zastanowieniu się doszedłem do wniosku, że to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Z pewnością pomoże to w dalszym rozwoju mojej kariery. Na papierze wyglądamy na mocny zespół, ale oczywiście liczy się to co wywalczymy na torze – przyznał Jensen na łamach klubowych mediów Falubazu.

Ponadto Falubaz potwierdził oficjalnie nowy, 2-letni kontrakt Czech Jana Kvecha. W najbliższych godzinach zielonogórski klub oficjalnie zaprezentuje jeszcze Przemysława Pawlickiego, który przyszedł do Falubazu z ekstraligowego GKM-u Grudziądz.