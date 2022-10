Liczba zabitych w zabawie z okazji Halloween w Seulu wzrosła do 120 – poinformowała agencja Reutera.

Niektórzy spośród około 100 rannych są w ciężkim stanie – poinformowała miejscowa straż pożarna, która przeprowadza akcję ratunkową.

OMG it's chaos right now in #itaewon. Estimates range from 40-200 people who went into #cardiacarrest during #halloween festivities. #CPR being administered on the street behind the #hamiltonhotel. #President #yoonsukyeol orders #emergency response and #investigation.#korea pic.twitter.com/kYfyWwBoFx

— Sean Lim (@theseoulite) October 29, 2022