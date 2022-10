Gorzowski magistrat przyjmuje od dzisiaj zgłoszenia osób zainteresowanych kupnem węgla. Chodzi o węgiel importowany przez spółki Skarbu Państwa.

Zgłoszenia będą przyjmowane do piątku wyłącznie telefonicznie w godzinach 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu 95 735 56 10. O kupno na preferencyjnych warunkach mogą się starać gorzowianie spełniający warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego. Do końca roku uprawniona osoba może kupić do1,5 tony importowanego węgla. Kolejne 1,5 tony od 1 stycznia.