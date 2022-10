W dzisiejszym zestawie nowe nagrania grupy Wilki, nowe single Pawła Domagały, Baranovskiego, George’a Ezry… no … i są też Oni … grupa Queen!

WILKI Duchy

Zespół Wilki wrócił po kilku latach nieobecności na scenę w nowym, odświeżonym składzie. Teraz powraca ze swoją nową płytą, z której pochodzi ich najnowszy singiel 'Duchy’.

PAWEŁ DOMAGAŁA Po Co Ten Krzyk

W sieci jest już nowy teledysk i singiel Pawła Domagały 'Po Co Ten Krzyk’. Utwór zapowiada płytę 'Narnia’.

– Bardzo długo pisałem tę piosenkę. Myślę, że przeszła ze mną sporo. Była ze mną, gdy byłem załamany, gdy walczyłem o nadzieję i gdy ją traciłem. Myślę, że jest o bezradności, z której na końcu możemy czerpać siłę do zmian. Mam nadzieję, że z Wami też zostanie na długo – mówi Paweł.

Tekst napisał Paweł Domagała, a muzykę skomponował razem z Łukaszem Borowieckim, który jest też producentem muzycznym utworu.

BARANOVSKI Joker

Ostatni rok to dla Baranovskiego przede wszystkim intensywna trasa koncertowa. W samym tylko letnim sezonie Artysta wraz ze swoim zespołem zagrał ponad 50 koncertów, występując m.in. na Męskim Graniu oraz festiwalach Olsztyn Green i Re:Rzeszów.

Obecnie pracuje nad swoim trzecim albumem, który ukaże się w pierwszej połowie 2023 roku. Jego pierwszym zwiastunem jest właśnie singiel 'Joker’.

GEORGE EZRA Dance All Over Me

Kolejny singiel z płyty 'Gold Rush Kid’ George’a Ezry.

QUEEN Face It Alone

Zespół Queen udostępnił odnaleziony po wielu latach poruszający utwór 'Face It Alone’ z wokalem Freddiego Mercury’ego. Utwór pojawił się w serwisach cyfrowych, a już 18 listopada będzie dostępny na siedmiocalowym singlu.

Również 18 listopada do sprzedaży trafi 8-płytowy boks 'Queen The Miracle Collector’s Edition’, na który składać się będzie nagranie albumu z 1989 z oryginalnych taśm LP, 'The Miracle Sessions’ CD z demówkami i niedokończonymi wersjami oraz sześcioma niewydanymi wcześniej utworami, jak również nagrania audio dokumentujące pracę muzyków w studiach w Londynie i Montreux.

O niepublikowanym utworze Queen zrobiło się głośno latem tego roku. Brian May i Roger Taylor zasugerowali w wywiadzie dla BBC, że niedawno odkryli utwór Queen z wokalem Freddiego. Roger Taylor, we wspomnianej rozmowie opisał 'Face It Alone’ jako 'mały klejnocik od Freddiego, o którym zapomnieliśmy’, a Brian May dodał: 'jest piękny, poruszający. (…) Cieszę się, że nasza ekipa znalazła ten utwór. Po tylu latach cudownie jest usłyszeć całą naszą czwórkę… Dokładnie, Deacy też tam jest!’.

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.