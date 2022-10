8 października obchodzimy Europejski Dzień Donacji i Transplantacji. To okazja by podziękować tym, którzy ratują innych, ale także zachęcić nowe osoby do zostania dawca. To także szansa, by bliżej przyjrzeć się pracy transplantologów „od kuchni”.

Goście:

Wojciech Czapiewski, Wojewodzki Koordynator Poltransplantu w Wielkopolsce i Lubuskiem, Bogumiła Burda, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nerka, Renata Struminska, krakowianka, która przeszła przeszczep nerki