Setki motocyklistów wystartowało w paradzie o godzinie 12.00, by przejechać ulicami Gorzowa 15 kilometrów, a to wszystko w ramach cyklicznej, ósmej już imprezy związanej z „Zakończeniem Sezonu Motocyklowego 2022” na gorzowskim Bulwarze. Jacek Sterżeń organizator imprezy potwierdza, ze nie był to bezpieczny sezon dla motocyklistów.

Marek Waraksa szef gorzowskiej drogówki również twierdzi, że nie było bezpiecznie na drogach w tym roku.

Jak się okazuje właścicielom jednośladów podobał się sezon ale ich zdaniem był za krótki.

Impreza ma tradycyjnie wymiar charytatywny. Mówi Iwona Stankiewicz koordynatorka gorzowskiego oddziału Fundacji „Mam Marzenie”.

Impreza zakończy się o godzinie 18.00, a w międzyczasie organizatorzy przygotowali dla uczestników losowanie nagród, konkurencję jazdy sprawnościowej i tzw. wolnej jazdy.