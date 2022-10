Przerwane z uwagi na zerwanie kontraktu z dotychczasowym wykonawcą prace na linii kolejowej Zbąszynek – Czerwieńsk będą kontynuowane. PKP PLK wyłoniły nowego wykonawcę – poinformował w piątek Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Jak wyjaśnił, w lutym br. było konieczne odstąpienie od umowy na realizację inwestycji z dotychczasowym wykonawcą m.in. z uwagi niedotrzymywanie terminów.

„Firma ta zawiodła i – mimo zapewnionego wsparcia, bieżącego monitoringu i wielokrotnych prób mobilizacji ze strony PLK – wykazywała zbyt małe zaangażowanie przy realizacji ważnego społecznie kontraktu” – wyjaśnił Śledziński.

Po rozwiązaniu umowy przeprowadzono inwentaryzację prac, wszczęto procedurę wyboru nowego wykonawcy i zapewniono dodatkowe środki, niezbędne do zakończenia inwestycji.

Nowym wykonawcą została spółka Alusta S.A., która za ponad 22 mln zł dokończy inwestycję, co – wg. planów PKP PLK – pozwoli na wznowienie przejazdu pociągów po trasie w pierwszym kwartale 2023 r.

Nowy wykonawca m.in. dokończy przebudowę peronów na stacjach Babimost i Sulechów, zabytkowego wiaduktu w Kosieczynie (nad linią kolejową Poznań – Kunowice) oraz wykona prace przy sieci trakcyjnej i przejazdach kolejowo-drogowych.

Do kontynuacji robót konieczne było zwiększenie finansowania inwestycji o ok. 5,7 mln zł – dodatkowe środki zapewniły PLK i Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, który o ok. mln zł zwiększył dofinansowanie inwestycji ze swojego RPO.

Na obecnym etapie zaawansowanie prac w projekcie szacowane jest na ok. 80 proc. Na ok. 35-kilometroym odcinku linii kolejowej wymieniono nawierzchnię torową, wyremontowano 28 obiektów inżynieryjnych i 22 z 29 przejazdów kolejowo-drogowych. Na stacjach w Babimoście i Sulechowie została wymieniona sieć trakcyjna, trwa przebudowa peronów i torów stacyjnych.

„Inwestycja zapewni dogodniejsze warunki podróży na ważnej trasie w ruchu regionalnym i międzywojewódzkim, m.in. z Zielonej Góry przez Zbąszynek do Poznania i Warszawy. Między Zbąszynkiem a Czerwieńskiem pociągi docelowo pojadą z prędkością 120 km/h, o 40 km/h wyższą niż przed rozpoczęciem prac” – wskazał Śledziński.

Dodał, że jednocześnie poprawie ulegnie bezpieczeństwo na trasie dzięki przebudowie przejazdów kolejowo-drogowych i wyposażeniu niektórych w dodatkowe zabezpieczenia: sygnalizację świetlną i rogatki.

Cała opisana inwestycja, obejmująca m.in. przygotowanie niezbędnej dokumentacji, wymianę szyn i zrealizowane już prace, jest łącznie warta ok. 136 mln zł. Projekt jest współfinansowany przez UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubuskiego.