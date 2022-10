Zakończyła się budowa głównej sieci kanalizacyjne z Łagowa do Gronowa w gminie Dąbie. Mieszkańcy, którzy byli podłączeni do starej sieci, już wpięli się do nowej kanalizacji.

– Tymczasem rozstrzygnęliśmy przetarg na wykonanie przyłączy w tych miejscach, gdzie ich nie było, aby do sieci wpiąć kolejne posesje – mówi Marcin Reczuch, wójt Dąbia.

Prace projektowe zakończą się najpewniej wiosną przyszłego roku, a więc przyłączenia do nowej sieci powinny być realizowane w drugim kwartale 2023 roku.