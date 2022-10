Ta informacja ucieszyła mieszkańców Cybinki i Uradu. Rozpoczęły się bowiem prace przy budowie ścieżki rowerowej, która połączy obie miejscowości. Mieszkańcy od dawna postulowali jej budowę, bo rowerzyści na tej bardzo ruchliwej drodze ucierpieli nie jedn raz. – Kłopot był w tym, że to droga, która nie należy do nas, więc i decyzja o budowie ścieżki rowerowej nie należała do nas – mówi Agnieszka Nowak z urzędu miasta w Cybince.

Warto dodać, że budowa ścieżki rowerowej między Cybinką i Uradem wpisuje się w ogólnopolski Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.