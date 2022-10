Priorytetem jest wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Ukrainy – podkreślił w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Dziś o 13.00, na marginesie spotkania ministrów obrony Sojuszu, spotykają się przedstawiciele około 50 krajów należących do Grupy Kontaktowej do spraw Obrony Ukrainy i wspierających ją militarnie w wojnie z Rosją. Późnym popołudniem sojusznicy już we własnym gronie rozpoczną dwudniowe obrady. W obu tych spotkaniach ma uczestniczyć minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.

Obrona przeciwlotnicza – tego teraz potrzebuje Ukraina – mówił szef NATO.

„Musimy być w stanie pomóc Ukrainie obronić więcej miast i terytoriów przed przerażającymi rosyjskimi atakami na ludność cywilną”

– podkreślał Jens Stoltenberg. Ale sojusznicy, którzy przekazują sprzęt wojskowy Ukrainie, muszą też uzupełnić własne uzbrojenie – gromadzić broń i amunicję.

„Musimy ustalić, jak uzupełnić nasze zapasy”

– przyznał sekretarz generalny NATO.

Ministrowie mają uzgodnić wytyczne i plan działania oraz przyspieszyć rozmowy z przemysłem zbrojeniowym, dotyczące długoterminowych kontraktów. To będzie jeden z tematów dwudniowego spotkania szefów resortów obrony. Kolejne to polityka odstraszania nuklearnego w reakcji na retorykę Rosji oraz wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej.