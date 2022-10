Ponad 23 miliony rządowego wsparcia dostanie Gorzów. Zielona Góra ponad 35. Do całego lubuskiego go trafi ponad 400 milionów- mówił dziś podczas swojej konferencji wojewoda Władysław Dajczak. Co ważne. to samorządy będą decydować na co przeznaczą pieniądze.

Gorzów przeznaczy rządowe pieniądze przede wszystkim na wydatki bieżące – mówi prezydent Jacek Wójcicki

Pieniądze będą wypłacane w transzach. Pierwsza trafi do samorządów już w tym tygodniu, druga w listopadzie, a trzecia w grudniu.