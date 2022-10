Rozpoczyna się sezon grzewczy, a z nim pożary w kominach. Ludzie spalają w swoich piecach co mają pod ręką – twierdzą strażnicy miejscy i gminni. – To powoduje gromadzenie się sadzy w przewodach kominowych, a w efekcie dochodzi do pożarów nawet całych domów – mówi Sebastian Olczyk, rzecznik nowosolskich strażaków.

W razie pożaru trzeba zadzwonić pod numer 112.