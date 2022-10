Na terenie Geoparku w Łęknicy oficjalnie oddano do użytku turystów kolejne ścieżki. Nowe dukty to prawie 4 kilometry długości. Połączą się one w sieć z dotychczasowymi.

Dzięki oddanemu łącznikowi jednej ze ścieżek turyści mogą obejść największy ze zbiorników pokopalnianych znany ze względu na swój kształt jako Afryka. – To ukłon w stronę turystów i tych wszystkich, którzy lubią aktywny wypoczynek – podkreśla zastępca nadleśniczego Lipinki Łużyckie, Michał Szczepaniak:

Wójt gminy Trzebiel, Tomasz Sokołowski zaznacza, że Łuk Mużakowa to perła regionu, w którą warto inwestować. – To miejsce przyciąga turystów z całej Polski, ale i świata – zaznacza:

Dodajmy, że koszt wykonania nowych ścieżek, to suma sięgająca 3 miliony złotych.