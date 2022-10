Żagańscy funkcjonariusze policji zachęcają tych, którzy chcą związać się z mundurem do sobotniego treningu. Tor sprawności fizycznej, to jeden z elementów sprawdzenia kondycji kandydatów do służby.

Zajęcia odbywają się cyklicznie w soboty na hali sportowej kompleksu Arena. – Chcemy, aby każdy mógł się sprawdzić, nim podejdzie do egzaminu. To najlepszy sposób, aby wyeliminować popełniane na torze błędy i zaoszczędzić cenne sekundy – mówi sierżant sztabowy Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu:

– Do dyspozycji podczas treningów są instruktorzy, którzy doradzą, na co zwrócić szczególną uwagę – podkreśla funkcjonariusz:

Dodajmy, że początek sobotnich zajęć, to godzina 13.00.