ZKŻ po przegranym finałowym spotkaniu o wejscie do ekstraligi z Wilkami Krosno, nie załamał rąk i ostro wziął sie do pracy kompletując skład na nowy sezon. Na stronie Falubaz com. ukazał się komunikat następujacej treści:

“Mamy tu w Zielonej Górze jedno zadanie do zrealizowania” – powiedział po finałowym meczu przy W69 Piotr Protasiewicz, który od kilkunastu dni oficjalnie pełni rolę dyrektora sportowego w ZKŻ SSA.

Dlatego od razu po zakończeniu meczu z Cellfast Wilkami Krosno w zielonogórskim klubie rozpoczęło się budowanie składu na przyszły sezon. Składu mocnego, złożonego z zawodników perspektywicznych i ambitnych.

Jeszcze w trakcie sezonu 2022 starty w Zielonej Górze w przyszłym roku potwierdził Krzysztof Buczkowski – najskuteczniejszy polski senior Ewinner 1. ligi w tegorocznych rozgrywkach. Wcześniej dwuletnie kontrakty podpisali Rohan Tungate i Dawid Rempała. Po sezonie 2022 rozstaniemy się natomiast z Maxem Fricke oraz Piotrem Protasiewiczem.

Kto zatem wzmocni zielonogórską drużynę w sezonie 2023? Pierwszym nowym zawodnikiem Stelmet Falubazu Zielona Góra będzie Rasmus Jensen. Duńczyk był jedną z rewelacji sezonu 2022. W barwach gdańskiego Wybrzeża osiągnął średnią 2,25, co jest piąty wynikiem w całej lidze. Z powodzeniem rywalizował także w cyklu SEC, ligach zagranicznych, a występ w Grand Prix Danii w Vojens zakończył na półfinale. Drugim nabytkiem Falubazu jest Przemysław Pawlicki. Polski żużlowiec ostatnie sezony spedził w ekstraligowym GKM-ie Grudziądz. Po sezonie 2022 zdecydował się jednak na zmianę klubu. Choć miał oferty z innych ekstraligowych drużyn, to ostatecznie zdecydował się na starty w Zielonej Górze. Trzecią nową twarzą w naszym zespole będzie Luke Becker. Amerykanin był w tym roku najskuteczniejszym zawodnikiem Ewinner 1. ligi w kategorii U24. W niej będzie startował także w przyszłym roku. Becker dwa ostatnie sezony spędził w łódzkim Orle, gdzie był jednym z liderów.

– Skład seniorski na sezon 2023 mamy zamknięty. Cieszę się, że dołączają do nas Rasmus, Przemek i Luke. To zawodnicy o dużych możliwościach i ambicjach sportowych. Każdy z nich gwarantuje dodatkową wartość. Chciałem mieć drużynę, która da nam podstawy do wygrywania meczów. Myślę, że jest to najmocniejszy skład, patrząc na możliwości rynku, jaki mogliśmy zbudować. Ja jestem zadowolony z tych ruchów transferowych. Sezon 2022 pokazał, że pierwszoligowe rozgrywki nie są łatwe. Przed nami kolejny trudny rok, ale z taką drużyną możemy osiągnąć najwyższe cele. Dziękuję chłopakom za zaufanie, bo wiem, że każdy z nich miał też propozycje z PGE Ekstraligi. Zdecydowali się oni jednak na naszą ofertę i współuczestniczenie w projekcie, który może potrwać dłużej niż tylko jeden rok – powiedział Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy w naszym klubie.

Z każdym z trzech wymienionych wyżej zawodników zielonogórski klub osiągnął porozumienie dotyczące startów na sezon 2023. Oficjalne podpisanie kontraktów i prezentacja zawodników odbędzie się w listopadzie.

