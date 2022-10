„Dostępny samorząd” to projekt na realizację którego wschowskie starostwo otrzymało 100 tysięcy złotych. Grant Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczony jest na poprawę dostępności do placówek publicznych – Są to między innymi szkoły, zakłady opiekuńcze i różne instytucje – powiedział Andrzej Bielawski, wschowski starosta.

Grant w wysokości 100 tysięcy złotych, na realizację podobnego projektu, otrzymało także miasto Wschowa.