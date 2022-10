Coraz głośniej na temat zmian we władzach żużlowego Falubazu Zielona Góra. Nieoficjalnie mówi się, że na czele klubu może stanąć nowy prezes. Przypomnijmy, że zespół niedawno nie zrealizował celu w postaci awansu do PGE Ekstraligi i kolejny sezon spędzi w eWinner I lidze.

– Mogę potwierdzić, że cały zarząd Stelmet Falubazu Zielona Góra podał się po ostatnim meczu do dyspozycji i – jak sądzę – niedługo zostanie zmieniony. To honorowe zachowanie, bo nie udało się zrealizować celu, jakim był szybki powrót do PGE Ekstraligi. W tym momencie nie ma murowanego kandydata na stanowisko prezesa, a zdajemy sobie sprawę, że sama zmiana dla zmiany nie ma sensu – powiedział na łamach portalu WP Sportowe Fakty Prezydent Zielonej Góry, Janusz Kubicki.

Póki co nie udało nam się skontaktować z prezesem Falubazu, Wojciechem Domagałą. W biurze prasowym zielonogórskiego klubu dowiedzieliśmy się, że prezes Domagała nadal pełni swoją funkcję. Ponadto otrzymaliśmy informację, że klub pracuje nad wydaniem komunikatu, w którym wyjaśni obecną sytuację zarządu.

Skontaktowaliśmy się również z Sekretariatem Prezydenta Janusza Kubickiego. Poinformowano nas, że jeśli otrzymamy jakikolwiek komentarz od Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Zielona Góra w tej sprawie – to najwcześniej w czwartek.

Ponadto, na łamach WP Sportowe Fakty Prezydent Kubicki powiedział, że budową składu Falubazu na sezon 2023 zajmuje się dyrektor sportowy klubu, Piotr Protasiewicz.