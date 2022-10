120 osób uczestniczyło w spotkaniu poświęconym budowie północnej obwodnicy Gorzowa. Inwestycja będzie podzielona na trzy etapy. Pierwszy połączy dwa osiedla – Górczyn i Piaski. Droga będzie prowadziła od ronda Barlineckiego do ronda na wysokości ulicy Kazimierza Wielkiego

– Ważne jest odciążenie centrum miasta oraz aspekt związany z rozwojem Gorzowa – mówi wiceprezydent Gorzowa Iwona Olek:

Uczestniczący w spotkaniu mieszkańcy Gorzowa obawiają się większego natężenia ruchu i hałasu:

Mieszkańców osiedla Piaski uspokajał wiceprezydent Jacek Szymankiewicz. – Komfort gorzowian i ich bezpieczeństwo są dla nas najważniejsze – podkreślał i obiecał uwzględnić zgłoszone przez mieszkańców sugestie:

Pierwszy etap budowy obwodnicy Gorzowa wiąże się z zajęciem terenów prywatnych oraz wyburzeniami. – Urzędnicy rozmawiali już z większością osób, których to dotyczy – mówi dyrektor wydziału nieruchomości i majątku Stanisława Sztuka:

– Spotkanie urzędników z mieszkańcami było potrzebne – mówi Paweł Iwanowski, mieszkaniec ulicy Krasińskiego:

Na budowę pierwszego etapu obwodnicy Gorzowa potrzeba 35 milionów złotych. Pieniądze te miasto otrzyma z Polskiego Ładu. Podczas spotkania przedstawiono wstępny harmonogram prac. Najpóźniej do końca grudnia tego roku ogłoszone zostanie postępowanie na wybór wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W styczniu 2023 roku powinien zostać wyłoniony wykonawca. Przewidywany termin zakończenia tego etapu inwestycji to październik 2024 roku.

Drugie etap obejmie odcinek od Kazimierza Wielkiego do Żwirowej, a trzeci etap od Żwirowej do Myśliborskiej. Wnioski już złożono do kolejnej edycji Polskiego Ładu. Ich wartość to 255 milionów złotych. Wartość dofinansowania ma wynieść 250 milionów. Termin zakończenia całości obwodnicy to grudzień 2027 roku.