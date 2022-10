Mamy nazwy dla dwóch nowych rond wzdłuż ulicy Myśliborskiej i dla ulic na osiedlu Europejskim. Nowe ronda powstały przy okazji rozbudowy ulicy Myśliborskiej. To, u zbiegu Myśliborskiej z ulicami: Dobrą, Miernicką i Szczecińską nazwano rondem Małaszyńskim, a to w okolicach stacji paliw Orlen – Roberta Schumana. To w nawiązaniu do pobliskiego osiedla Europejskiego. Szuman uznawany jest za jednego z ojców Unii Europejskiej.

Swoje nazwy otrzymały także ulice na wciąż rozbudowującym się osiedlu Europejskim. Teraz mamy tam więc Aleję Luksemburską – to część wciąż nieutwardzonej ulicy Folwarcznej i ulicę Czeską – to zachodnia część dotychczasowej ul. Węgierskiej

– Nadawanie nazw ulicom jest uregulowany prawnie – mówi rzecznik prasowy magistratu Wiesław Ciepiela:

Nowe nazwy otrzymały także ulice w innych częściach miasta. Droga między halą sportową Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. Szarych Szeregów a ul. Kutrzeby od teraz ul. Józefa Unruga. Z kolei droga odchodząca od ulicy Wyszyńskiego na granicy miasta, nosi nazwę ul. Wrzosowej. Ostatnia ze zmian dotyczy Zakanala. Ulica odchodząca od Łagodzińskiej w kierunku północnym to teraz ul. Wrzosowa.