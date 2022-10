Dwaj unijni komisarze skrytykowali plan Niemiec ogłoszony w reakcji na wysokie ceny energii. Chodzi o plan o wartości 200 miliardów euro, który ma zapewnić wsparcie dla firm i gospodarstw domowych.

„Plan Niemiec rodzi pytania”

– napisali we wspólnym artykule opublikowanym w europejskiej prasie komisarz do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton i komisarz do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni.

Podkreślili, że należy unikać podziałów na jednolitym rynku wewnętrznym, wszczynania wyścigu o dotacje i kwestionowania zasady solidarności, oraz że kluczowa jest wspólna odpowiedź na szczeblu europejskim. Unijni komisarze napisali też, że nie wszystkie kraje stać na tak duże wsparcie finansowe. A to oznacza, że pomoc finansowa może doprowadzić do zakłócenia konkurencji na unijnym rynku i wzmocnienia pozycji niemieckich firm kosztem przedsiębiorstw z innych państw członkowskich.