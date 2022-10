Pod koniec października zostanie oddany do użytku most na Odrze, który połączy gminy Zabór i Bojadła. Przy okazji realizacji zadania powstanie obwodnica miejscowości Łazy, Zabór, Milsko i Przewóz. Przeprawa skróci drogę mieszkańców Zielonej Góry do Sławy i Wschowy, ale także mieszkańców prawej strony rzeki do Zielonej Góry – mówi Krzysztof Gola, wójt gminy Bojadła.

Władze gminy Bojadła liczą także na ożywienie gospodarcze tego terenu.