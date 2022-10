„Carcasonne”, „Zaginiona wyspa Arnak” czy „Wyprawa do Eldorado” – już w niedzielę w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie planowane jest spotkanie przy grach planszowych.

To świetna zabawa dla całych rodzin – przekonuje Paweł Mizera, inicjator planszowych spotkań:

Udział w zabawie jest bezpłatny. Przygotowanych będzie kilkanaście gier, ale można zabrać także swoje:

Spotkania z planszówkami sfinansowane zostały z Budżetu Obywatelskiego. To niedzielne w gorzowskiej książnicy przy Sikorskiego rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa do godziny 18. Kolejne będą organizowane co tydzień przez kolejne dwa miesiące. W kolejną niedzielę, 9 października, planszówkowe spotkanie zaplanowano w bibliotece na Piaskach.