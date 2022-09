W Brukseli dziś nadzwyczajna unijna narada ministerialna (początek ok 10.00) w sprawie kryzysu energetycznego. Celem jest uzgodnienie działań, które pozwolą na obniżenie wysokich cen energii. Podstawą do dyskusji są plany Komisji Europejskiej.

Obowiązkowe ograniczenie zużycia energii elektrycznej i zebranie nadmiernych zysków firm energetycznych, by przekazać je odbiorcom dotkniętym przez kryzys – to propozycje Komisji .

„Musimy podjąć te bezprecedensowe działania, by sytuacja się nie pogorszyła i by chronić obywateli i firmy przed rosnącymi bardzo szybko cenami energii” – argumentowała unijna komisarz do spraw energii Kadri Simson.

Komisja zaproponowała skoordynowane oszczędności w całej Unii – obowiązkowe ograniczenia zużycia energii elektrycznej w wybranych godzinach szczytu. Ponadto 140 miliardów euro ma być zebranych od firm energetycznych zarabiających teraz na wysokich cenach energii. I tu Komisja przedstawiła dwie propozycje. Pierwsza to pułap cenowy dla firm produkujących tanią elektryczność na przykład z odnawialnych źródeł energii, a druga to opłata solidarnościowa od firm produkujących z paliw kopalnych – ropy, gazu i węgla. W tym przypadku pobierana ma być jedna trzecia nadmiernych zysków uzyskanych ponad średnią z ostatnich trzech lat. Te pieniądze maja być przekazywane odbiorcom energii najbardziej dotkniętym jej wysokimi cenami.

Polska, jak tłumaczyła w Brukseli kilkanaście dni temu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, jest przeciwna obowiązkowemu narzucaniu redukcji zużycia energii elektrycznej. „Jakakolwiek ingerencja w mikst energetyczny wymaga jednomyślności. Nie ma mowy o kwalifikowanej większości. To są kompetencje każdego z państw członkowskich” – podkreślała minister Moskwa. Negatywnie też oceniła propozycje opłat od nadmiernych zysków firm energetycznych.

Podczas dzisiejszego spotkania poruszony zostanie też dziś zapewne pomysł wprowadzenia limitów cenowych na gaz. Grupa 15 krajów, w tym Polska, napisała w tej sprawie list do Komisji Europejskiej domagając się propozycji legislacyjnych. Bruksela jednak nie zamierza na razie przedstawiać żadnych projektów argumentując między innymi że ustalenie pułapu cenowego na ten surowiec będzie trudne i będzie się wiązało między innymi z zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw. Zignorowanie postulatów wywołało wczoraj oburzenie 15-tki.