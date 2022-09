W Świętoszowie wbito symboliczną łopatę w miejscu, gdzie rusza budowa przejściowej bazy dla stacjonujących w regionie żołnierzy amerykańskich. Podobne instalacje powstaną także w Trzebieniu i Pstrążu.

Przejściowa baza w Świętoszowie zlokalizowana będzie poza terenem koszar polskich żołnierzy. – Będzie to teren przygotowany, aby postawić na nim pozostałe wyposażenie, typu kontenery i inne niezbędne wyposażenie – pułkownik Robert Borejko, szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze:

Obozowisko w Świętoszowie ma powstać do maja 2024 roku. – Takie same bazy powstaną w pobliskich lokalizacjach. Będzie to Pstrąże i Trzebień – podkreśla pułkownik Borejko:

Łączna powierzchnia obozowisk wynosi około 70 hektarów, a całkowita wartość inwestycji przekracza 200 milionów złotych.