Mija 40 lat od największego w powojennej Polsce pożaru lasu. W sierpniu 1982 roku w Nadleśnictwie Lubsko spłonęło niemal 1200 ha terenów leśnych. Był to czas stanu wojennego i intensywnej suszy, a milicja i Siły Zbrojne szykowały się do uniemożliwienia obchodów rocznicy strajków sierpniowych. Paliwo i żywność dostępne były tylko na kartki, a mobilność i wyposażenie straży pożarnych pozostawiały wiele do życzenia.

Pomimo trudności w akcji ratunkowo-gaśniczej w Zasiekach ofiarnie brało udział blisko 1500 osób. Byli to głównie lubuscy leśnicy i straż pożarna. Członkowie tych służb nawet po czterech dekadach wspominają te dramatyczne wydarzenia z emocjami i refleksją. Wypowiedzą się również w reportażu.

Realizacja i opracowanie muzyczne: Łukasz Zalewski

Zdjęcia: PSP i Lasy Państwowe