Do Bibliotecznego Klubu Rękodzieła Dzierganki dołączyły kolejne seniorki z pasją szydełkowania. Żaganianki spotykają się w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w każdy wtorek i wspólnie spędzają czas na wykonywaniu ręcznych prac.

Klub powstał dziesięć lat temu. Od tamtego czasu powstało wiele obrusów, serwet, czy makram. – Uczymy się od siebie wzajemnie, podpatrujemy i pomagamy jedna drugiej. Przy każdym spotkaniu można się czegoś nauczyć – mówi szefowa Dzierganek, Anna Biront:

Wszystkie seniorki uczęszczające na wtorkowe zajęcia podkreślają, że to dobrze spożytkowany czas. – No i nie siedzimy same w czterech ścianach – podkreślają:

Dodajmy, że żagańskie koło Dzierganek liczy obecnie 13 członkiń.