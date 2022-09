Brak inwestycji kolejowych to główna przyczyna postępującego wykluczenia kolejowego północnej części lubuskiego – uważa poseł Krystyna Sibińska.

W liście do premiera Morawieckiego domaga się podjęcie konkretnych działań, które przywróciły by Gorzów i okolice na mapę kolejową Polski. Mieszkańców zachęca natomiast do składania pod listem podpisów:

Podpisy pod listem będzie można składać m. in.: w biurze poselskim Krystyny Sibińskiej. O innych miejscach pracownicy biura informować będą na Facebooku.