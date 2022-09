Iłowa dofinansuje opiekę dzieci do 3 roku życia uczęszczających do klubów dziecięcych i niepublicznych żłobków na terenie Żagania. Rodzice dowożący swoje pociechy do żagańskich placówek otrzymają pomoc.

Podpisane między Żaganiem a Iłową porozumienie pozwoli na dopłaty rodzinom z iłowskiej gminy już od października. – Pieniądze na podstawie otrzymywanych rozliczeń będziemy przesyłać do żagańskiego magistratu, a ten bezpośrednio do placówek opiekujących się dziećmi – mówi sekretarz Aldona Slipaczek – Jurek:

– Planujemy utworzenie żłobka w budynku przy ulicy Kolejowej, jednak póki on nie powstanie chcemy pomóc rodzinom z gminy – zaznacza sekretarz:

Z przeprowadzonych ankiet wynika, że już teraz 25 rodzin deklaruje chęć korzystania z przyszłego żłobka w Iłowej.