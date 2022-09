Policjanci z Gorzowa Wlkp. zatrzymali podczas jednej z interwencji 22-latka poszukiwanego do odbycia kary więzienia za kradzieże z włamaniem. Próbował uciec, ale bezskutecznie – poinformował w środę rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

Młody gorzowianin wiedząc, że jest poszukiwany i ma do odsiadki ponad dwa lata, zdecydował się na ucieczkę, gdy mundurowi chcieli go wylegitymować. Ta jednak nie trwała zbyt długo i po krótkiej chwili był on już w rękach policjantów.

Do ujęcia poszukiwanego doszło po tym, jak policjanci z oddziałów prewencji zostali wezwani na interwencję związaną z piciem alkoholu przez grupę młodych ludzi w miejscu publicznym, na dziedzińcu pawilonu handlowo-usługowego na osiedlu Staszica w Gorzowie Wlkp.

„Jeszcze zanim policjanci przystąpili do legitymowania, jeden z młodych ludzi z tej grupy na widok funkcjonariuszy zaczął uciekać. Po krótkiej chwili został schwytany. Okazało się, że od pewnego czasu unikał odbycia kar dwóch więzienia” – dodał rzecznik.