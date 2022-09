Polska i kraje bałtyckie ostrzegają, że nowe wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące sankcji wobec Rosji osłabią je i zostaną wykorzystane do obchodzenia restrykcji.

Ta sprawa, nieplanowana wcześniej, pojawiła się podczas spotkania ministrów do spraw europejskich 27 krajów w Brukseli.

Dziś – jak ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka – dyskusja ma być kontynuowana podczas narady ambasadorów 27-mki.

„Chcemy szczelnego stosowania sankcji” – powiedział brukselskiej korespondentce Polskiego Radia jeden z dyplomatów. Drugi podkreślił, że kolejny raz Komisja prezentuje swoje wytyczne bez wcześniejszych konsultacji z krajami członkowskimi.

Według jednego z rozmówców Beaty Płomeckiej o te wytyczne poprosiły Francja i Niemcy. W dokumencie Komisja napisała, że import z Rosji i tranzyt między innymi węgla i niektórych produktów ropopochodnych powinien być dozwolony, by zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne na świecie. Poprzednie wytyczne zakazywały unijnym firmom transportu tych towarów poza Wspólnotę.

Teraz Komisja tłumaczy, że chodzi o to, by nie pogłębiać kryzysu żywnościowego. To jednak nie przekonało krajów, które zaprotestowały przeciwko wytycznym i domagają się ich zawężenia. I – jak się okazuje – ta grupa początkowo licząca tylko Polskę i kraje bałtyckie, jest już większa.