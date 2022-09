Jest to święto, które ma na celu zwrócić uwagę na znaczenie edukacji przedszkolnej w rozwoju najmłodszych dzieci. W województwie lubuskim liczba przedszkoli w ostatnich latach zmniejszyła się. Jak podaje Urząd Statystyczny w Zielonej Górze nie świadczy to jednak o zmniejszającej się liczbie dzieci, które uczęszczają do przedszkola.

Elwira Olczyk z instytucji zaznacza, że lubuskich przedszkolaków z każdym rokiem jest coraz więcej:

Elwira Olczyk, dodaje, że najwięcej dzieci uczęszczających do przedszkola znajduje się w miastach, wśród nich wyróżniono między innymi Zieloną Górę:

Swoje święto obchodziły między innymi dzieci z Publicznego Przedszkola w Świdnicy:

Dodajmy, że w ostatnich latach wzrasta również liczba nauczycieli wychowania przedszkolnego. W minionym roku szkolnym w regionie było 2,5 tysiąca nauczycielek i 22 nauczycieli.