W tym tygodniu serwujemy w giga dawce nowe polskie hity! Oto single T.Love, Sylwii Grzeszczak; Agnieszki Chylińskiej, Lanberry i jedynej zagranicznej rodzynki w tym gronie – Meghan Trainor

T. LOVE XYZ

Tytułowy koniec alfabetu to nie koniec ogłoszeń od zespołu. Teledyskowi towarzyszy bowiem premiera sprzedażowa winyla 'Hau! Hau!’ w dwóch wersjach kolorystycznych.

– Dla mnie osobiście to kawałek bardzo miejski, wręcz klubowy. Ma on w sobie również klimat filmowy, który jest uchwycony w teledysku. – Muniek

Autorką klimatycznego klipu jest Maria Strzelecka. 'Hau! Hau!’ to najnowszy i zarazem najbardziej wyszczekany album w dyskografii T.LOVE, który miał premierę 22 kwietnia 2022. Nowy materiał jest strzałem za 10 punktów! Z dziesięcioma impresjami Muńka powstałymi do kompozycji Janka, ze społeczno-politycznym drugim dnem ale przede wszystkim z pro-ludzkim przesłaniem.

Do tej pory ukazały się już single 'Pochodnia’, 'Ja Ciebie kocham’ i 'Tutto Bene’. Ta pierwsza uzyskała niedawno status Złotej płyty.

SYLWIA GRZESZCZAK O Nich, O Tobie

’O nich, o Tobie’ to poruszająca ballada skomponowana przez samą Sylwię Grzeszczak, ze słowami Karoliny Kozak. Za produkcję muzyczną i współtworzenie singla odpowiedzialny jest z kolei Kuba Galiński. Utwór to opowieść o przemijaniu, tęsknocie za drugą osobą, samotności, ale również przetrwaniu mimo wszystko. Został on doceniony przez rodzinę Ani Przybylskiej – skutkiem czego promować będzie wchodzący do kin 7 października film 'Ania’. Treścią filmu będą niepublikowane wcześniej materiały związane z aktorką, wspomnienia rodziny oraz jej przyjaciół, wypowiedzi aktorów, reżyserów, którzy z mieli okazję z nią współpracować.

Autorami filmu są Michał Bandurski i Krystian Kuczkowski.

Do produkcji piosenkę 'Ania’ zaśpiewał Andrzej Piaseczny – jego przyjaźń z Anną Przybylską rozpoczęła się na planie serialu TVP 'Złotopolscy’, w którym przez wiele lat kreowali sympatyczną parę.

AGNIESZKA CHYLIŃSKA Kiedyś Do Ciebie Wrócę

Artystka kontynuuje filmową historię zapoczątkowaną poprzednim singlem – tym razem w formie nieoczywistej ballady miłosnej

– Tak, wiem. Kolejna piosenka o miłości i to klasycznie o tej, która dała się nabrać, użyć, wykorzystać. O tym, że można z powodu własnych lęków i obaw, szukając beznadziejnie bliskości z drugim człowiekiem, natrafić na jeszcze większe kłopoty. Ale… to przede wszystkim piosenka o miłości i szacunku do samych siebie. Mamy prawo kochać i po ludzku się zawieść. Mamy prawo marzyć i ufać, choć nie zawsze dobrze na tym wychodzimy. Trzeba nam iść dalej, pomimo bólu w sercu i, nie zatrzymując w nim urazy, nie przestawać wierzyć w człowieka, ale przede wszystkim w siebie i w swoje nieodwołalne prawo do miłości.

– Agnieszka Chylińska

W ten sposób Artystka zapowiada drugi singiel z nadchodzącej płyty 'Never Ending Sorry’. 'Kiedyś Do Ciebie Wrócę’ stanowi kontynuację historii filmowej, którą zapoczątkował teledysk do 'Jest Nas Więcej’. Ciąg dalszy tej zagadkowej fabuły zostanie przedstawiony w kolejnych klipach Artystki.

Single z najnowszego albumu fani będą mogli usłyszeć w trakcie nadchodzącej trasy koncertowej, której start zaplanowany jest już na listopad tego roku.

LANBERRY Okna Bez Firanek

Kariera Lanberry nabiera szalonego tempa. Artystka właśnie została nową trenerką w popularnym telewizyjnym show muzycznym – The Voice of Poland – ale absolutnie nie zwalnia w pracy nad nową płytą i prezentuje jej kolejną zapowiedź – singiel 'Okna Bez Firanek’.

Tym razem Lanberry pokazuje się w rockowej, dynamicznej odsłonie, po raz kolejny udowadniając, że nie zamierza tkwić w wygodnej szufladce. 'Okna Bez Firanek’ to owoc mojej współpracy z Moniką Wydrzyńską oraz Jakubem Krupskim.

MEGHAN TRAINOR Don’t I Make It Look Easy

Światowa supergwiazda Meghan Trainor, zdobywczyni nagrody GRAMMY®, wydała swój nowy utwór 'Don’t I Make It Look Easy’. Jego hymniczna energia rezonuje u wielu, zwłaszcza u matek, które żonglują wieloma zadaniami tak, że wyglądają one na łatwe.

– Kiedy zaczęłam nagrywać album, uczyłam się, jak być pracującą mamą — wspomina Trainor. – Dosłownie miałem pełne ręce roboty z przepisów i zabawek, a jednocześnie byłam w studiu, pisałam i nagrywałam. Zdałem sobie sprawę, że patrząc z zewnątrz, wszystko to wyglądało na łatwe. Podobnie, gdy publikujemy w naszych mediach społecznościowych tylko te chwile, w których uśmiechamy się. Pomyślałem: »Czy to nie głupie, że mamy powinny to wszystko ogarniać?« W tej piosence moim zamiarem jest dać im znać, że mogą czuć się przytłoczone, ale wciąż wykonują świetną robotę.

Wcześniej tego lata Meghan ogłosiła, że jej niecierpliwie oczekiwany czwarty album, 'Takin’ It Back’, ukaże się 21 października 2022 roku nakładem Epic Records.

Archiwalne wpisy, notowania i propozycje: http://archiwum.zachod.pl/wpisy/radio-zachod/audycje/mwl/

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.