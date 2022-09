– Szkody poczynione przez ostatnią ulewę nie są skutkiem zabetonowania miasta- mówił dziś w Radiu Zachód prezydent Gorzowa. To odpowiedź Jacka Wójcickiego na zarzuty wysuwane przez niektórych, że przy okazji nowych inwestycji, miasto niewystarczająco chroni zieleń i pozwala na likwidowanie miejsc, w których woda w naturalny sposób może wsiąkać w ziemię. Jako przykład „zabetonowania” wiele osób wymienia centrum miasta.

Prezydent odpowiada: Takiego opadu, jaki mieliśmy w czwartek nie jest w stanie przyjąć żadna przestrzeń. Dodaje, że winne są też zmiany klimatyczne- nie padało od miesięcy i ziemia była sucha. Woda natychmiast zebrała wszystkie liście i śmieci, które zapchały studzienki. Zdaniem Jacka Wójcickiego centrum Gorzowa było zabetonowywane przez kilkaset lat. To, co zrobił on i jego służby w Śródmieściu tylko optycznie sprawia wrażenie „betonozy”.

Co można zrobić, żeby uniknąć takich skutków jak w miniony czwartek? Prezydent odpowiada krótko: nic. Możemy jedynie zapobiegać poprzez codzienne retencjonowanie wody. Dużo tu zależy od samych mieszkańców- dodaje prezydent.

Około miliona złotych kosztować będą miasto naprawy po ulewie z minionego czwartku. Pieniądze pochodzą z rezerwy kryzysowej.