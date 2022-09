Połączenie kolejowe Gorzowa ze Szczecinem przez Kostrzyn czy nowy pociąg do Poznania przez Międzychód. To propozycje gorzowskiego magistratu i samorządów skupionych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Gorzowa, które mają poprawić dostępność do komunikacji kolejowej.

W tej sprawie w magistracie odbyło się spotkanie, a władze zapowiedziały rozmowy z PKP i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Pomóc ma wojewoda. To konieczne, bo w przypadku połączenia bezpośredniego ze Szczecinem, trzeba wybudować w Kostrzynie niewielką łącznice, która jednak wymaga wielu rozmów i uzgodnień. Mówił o tym w TVP 3 Gorzów prezydent Jacek Wójcicki:

Drugi pomysł zakłada utworzenie nowego połączenia z Poznaniem przez Międzychód. Prezydent liczy, że to zadanie uda się wykonać z pieniędzy rządowego programu Kolej Plus. Inwestycja daje też szansę na remont kładki na moście kolejowym i budowę nowego przystanku Gorzów Wielkopolski Zachód na wysokości Placu Słonecznego. Jacek Wójcicki podkreśla, że taki pociąg jechałby przez wiele samorządów, na przykład przez Skwierzynę czy Międzyrzecz:

W planach jest także tramwaj dwusystemowy, który jeździłby także po torach kolejowych na przykład do Strzelec Krajeńskich. Do tego potrzebne są jednak zmiany w prawie.