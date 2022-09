Policjanci z Gorzowa Wlkp. zatrzymali trzech mężczyzn, którzy odpowiedzą za kradzież trzech motocykli w Niemczech. Zostali zatrzymani, kiedy przewozili je w busie, a same kradzieże nie zostały jeszcze zgłoszone niemieckiej policji – poinformował w środę Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzut kradzieży i zostali objęci policyjnym dozorem. Grozi im do pięciu lat więzienia.

Oprócz motocykli, wycenionych łącznie na prawie 150 tys. zł, przy kierowcy busa funkcjonariusze znaleźli narkotyki. 25-latek odpowie nie tylko za ich posiadanie, ale także kierowanie pod ich wpływem.

Do zatrzymania dwóch 25-latków i 21-latka doszło w sobotę (10 września br.) w Gorzowie. Kryminalni wytypowali do kontroli busa. Ten przy wsparciu innych patroli został zatrzymany na ul. Targowej. Po krótkiej rozmowie funkcjonariusze wiedzieli, że należy zajrzeć do przestrzeni ładunkowej.

Okazało się, że były tam trzy motocykle, a tłumaczenie źródła ich pochodzenia wydało się policjantom podejrzane. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzili pojazdy. Te nie widniały w systemach jako utracone, ale to nie uśpiło czujności stróżów prawa. Po kontakcie z niemiecką policją okazało się, że właściciele pochodzących z Berlina jednośladów nie zdążyli jeszcze zgłosić kradzieży, które miały miejsce kilka godzin wcześniej.