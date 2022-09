Miasto opracowuje plan zrównoważonej mobilności. Chodzi o to, by wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania dla funkcjonowania komunikacji miejskiej. Wspólnie, bo wkrótce mają rozpocząć się konsultacje z mieszkańcami. Kolejnym ważnym dokumentem nad jakim pracuje teraz miasto to optymalizacja siatki połączeń. Dokument ma być gotowy w październiku. Nowa siatka połączeń ma być bardziej przyjazna mieszkańcom. Niestety nie obejdzie się bez cięć. Mówi Fabian Rogala, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu

– Tam gdzie będzie taka potrzeba uruchomimy nowe linie – dodaje Fabian Rogala:

Ile tych nowych linii miało by powstać? Urzędnicy przyznają, że na tym etapie prac nie są wstanie odpowiedzieć na to pytanie.